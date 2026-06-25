Сергею Тену вручили Орден Дружбы на заседании Государственной Думы. Фото: официальный сайт Сергея Тена.

Депутат от Иркутской области Сергей Тен получил Орден Дружбы из рук председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Торжественное награждение прошло 24 июня на пленарном заседании парламента. Указ о присвоении награды подписал президент России, в документе отмечен большой вклад депутата в развитие парламентаризма, экономических связей, а также его активная общественная и благотворительная деятельность.

- Благодарю за высокую оценку моего труда, поддержку и доверие. Это награда не только моя заслуга, но и результат работы всей нашей команды. Спасибо всем, кто был рядом, помогал и верил. Приложу все силы, чтобы оправдать высокое доверие, главное для меня - честно работать на благо нашей Родины, моей родной Иркутской области, - подчеркнул Сергей Тен в ответном слове.

Он является первым заместителем комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. В своей работе уделяет особое внимание социально-экономическому и экологическому развитию, поддержке бизнеса и инфраструктурным проектам. Ранее Сергей Тен уже получал медаль «За милосердие и благотворительность» Общественной палаты Иркутской области, благодарности президента и правительства, а также награжден знаком «Почетный дорожник России» I степени. Орден Дружбы стал признанием его многолетней плодотворной работы. Поздравляем!