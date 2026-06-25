Жители Иркутска смогут увидеть редкие серебристые облака

В конце июня и начале июля 2026 года жители Иркутской области могут наблюдать красивое и редкое атмосферное явление. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В конце июня и начале июля 2026 года жители Иркутской области могут наблюдать красивое и редкое атмосферное явление - серебристые облака. Они появляются на высоте от 70 до 95 километров, и светятся в сумеречном небе жемчужно-серебристым или бело-голубым светом. Председатель Иркутского регионального астрономического общества Павел Никифоров рассказал АиФ-Иркутск, как их увидеть.

- Такие облака образуются очень высоко, с наибольшей вероятностью в наших широтах их можно увидеть в июне и июле в период так называемых навигационных сумерек, когда Солнце опускается под горизонт на 6-12 градусов, - пояснил астроном. В это время нижние слои атмосферы находятся в тени, а верхние еще освещены солнцем, и на их фоне становятся видны тонкие, воздушные структуры, похожие на вуаль.

Лучшее время для наблюдений - примерно с 23:00. Смотреть нужно в северном направлении. Обязательное условие - ясная погода. Серебристые облака интересны не только фотографам, но и ученым, их изучение помогает понять процессы в верхней атмосфере.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что спустя почти 30 лет мужчина вспомнил фразу, которая помогла поймать убийцу его матери. Читайте подробности.