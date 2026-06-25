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НовостиОбщество25 июня 2026 14:17

Прокуратура закрыла нелегальный детский лагерь в кафе под Читой

Родители пожаловались на условия, и проверка подтвердила худшие опасения
Татьяна ИВАНОВА
На территории бывшего кафе мужчина устроил дневной лагерь для детей без всяких разрешений. Фото: прокуратура Забайкалья.

На территории бывшего кафе мужчина устроил дневной лагерь для детей без всяких разрешений. Фото: прокуратура Забайкалья.

Родители пожаловались на условия, и проверка подтвердила худшие опасения. В селе Угдан на территории бывшего кафе некий мужчина устроил дневной лагерь для детей без всяких разрешений! Об этом сообщает «МК в Чите» со ссылкой на прокуратуру Забайкалья.

- На момент прихода проверяющих там находились 11 ребят. Никаких безопасных условий им не создали - ни нормального питания, ни ухода, ни присмотра. Работники не имели нужной квалификации, а санитарно-эпидемиологического заключения на работу лагеря никто не выдавал. Организатор раньше сотрудничал с двумя предпринимателями и решил действовать по своей схеме, - пишут журналисты.

Прокуратура завела против него административные дела за нарушение санитарных норм и незаконное предпринимательство. Вдобавок в суд ушел иск с требованием запретить и самому организатору, и его бывшим партнерам оказывать подобные услуги без заключений. Пока идет разбирательство, деятельность лагеря уже остановили.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что спустя почти 30 лет мужчина вспомнил фразу, которая помогла поймать убийцу его матери. Читайте подробности.