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НовостиОбщество25 июня 2026 14:54

Эксперт объяснила, как спасти цвет волос во время отпуска у моря

Биолог Лялина: Перед купанием в море смочите волосы в пресной воде
Татьяна ИВАНОВА
Эксперт объяснила, как спасти цвет волос во время отпуска у моря.

Эксперт объяснила, как спасти цвет волос во время отпуска у моря.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Солнце, соль и горячие укладки за пару недель могут превратить яркий оттенок волос в выгоревшую солому. Биолог Ирина Лялина рассказала NEWS.ru, как этого избежать.

- Главные враги цвета - ультрафиолет, морская вода и фен. Излучение попросту разрушает пигменты, поэтому первым делом нужно обзавестись средствами с УФ-фильтрами и не забывать про головные уборы. Перед заходом в море или бассейн волосы обязательно нужно смочить обычной пресной водой либо нанести несмываемый кондиционер. Соленая и хлорированная вода проникает под чешуйки и вымывает краску, а мокрый волос впитает меньше агрессивной жидкости. Сушку феном и плойки лучше свести к минимуму, давая голове высохнуть самой, - говорит эксперт.

Если волосы окрашены, усилий понадобится больше. Шампуни и бальзамы должны быть специальными, с мягким составом. Пару раз в неделю - увлажняющие маски и несмываемые масла, которые питают истощенные красителем пряди. Мыть голову горячей водой тоже вредно, лучше приучить себя к прохладной.