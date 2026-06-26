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НовостиОбщество26 июня 2026 4:09

В Зиме женщина пыталась дать взятку полицейскому за закрытие уголовного дела

Предпринимательница хотела избежать уголовной ответственности за нецелевое использование 350 тысяч рублей
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
В Зиме женщина пыталась дать взятку полицейскому за закрытие дела о мошенничестве

В Зиме женщина пыталась дать взятку полицейскому за закрытие дела о мошенничестве

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Зиме сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Зиминский» пресекли попытку дачи взятки.

- 47-летняя местная жительница, получившая в 2025 году государственную социальную помощь в размере 350 тысяч рублей на открытие бизнеса, не смогла подтвердить целевое расходование средств - предоставленные кассовые чеки вызвали у полицейских сомнения, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

В действиях недобросовестной предпринимательницы усматривались признаки мошенничества при получении выплат.

Желая избежать уголовного преследования, женщина, находясь в служебном автомобиле оперуполномоченного, попыталась передать сотруднику полиции 100 тысяч рублей за вынесение постановления об отказе в возбуждении дела. Полицейский от денег отказался и доложил руководству о склонении его к противоправному деянию.

Следователи завели уголовное дело статье «Дача взятки должностному лицу». Максимальное наказание по этой статье - до 8 лет лишения свободы со штрафом.