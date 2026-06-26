Иркутские полицейские помогли задержать курьера мошенников за 15 минут до вылета Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В отдел полиции №9 Иркутска обратился мужчина, который под воздействием мошенников снял со счёта 2,5 миллиона рублей и передал их неизвестному курьеру. Сотрудники отдела по пресечению IT-преступлений МУ МВД России «Иркутское» незамедлительно приступили к поискам.

- Полицейские изучили маршрут передвижения злоумышленника, проанализировали записи с камер видеонаблюдения и установили личность дроппера. Им оказался 25-летний иностранный гражданин, который прилетел в Иркутск за несколько часов до получения денег и сразу же покинул город. Также выяснилось, что этот же курьер действует аналогичным образом в других регионах, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Мониторинг передвижений подозреваемого продолжился. Через подразделение по вопросам миграции оперативники получили данные, что он находится в Архангельске, где успел забрать деньги у местного жителя и готовится вылететь в другой город. Информация о местонахождении злоумышленника в режиме реального времени была передана коллегам.

Благодаря слаженным действиям архангельские полицейские задержали курьера прямо в аэропорту за 15 минут до вылета рейса. При личном досмотре у мужчины изъяли 6 миллионов рублей наличными. Деньги вернули потерпевшему.

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