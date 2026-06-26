Суд в Забайкалье лишил родную мать выплат за погибшего бойца в пользу приёмной Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Забайкальский краевой суд встал на сторону неродной матери погибшего в ходе СВО военнослужащего, признав за ней право на получение социальных выплат. Женщина обратилась в суд, чтобы её признали фактическим воспитателем бойца, однако первая инстанция ей отказала.

Судебная коллегия по гражданским делам изучила все обстоятельства и установила, что родная мать не принимала участия в жизни сына, не занималась воспитанием, не оказывала материальной помощи и не поддерживала связь.

- Заявительница же долгие годы заботилась о молодом человеке. В автобиографии при заключении контракта военнослужащий назвал именно её своей мамой, а родную даже не указал в списке близких родственников, - сообщили в Объединённом пресс-центре судов Забайкальского края.

Суд также принял во внимание последние совместные фотографии, скриншоты банковских переводов пасынку, а также то, что в отпуск боец приезжал именно к ней, его вещи до сих пор хранятся у женщины. Истец провожала его в армию и занималась организацией похорон.

В итоге апелляция признала заявительницу фактическим воспитателем и подтвердила её право на меры социальной поддержки, лишив этого права родную мать.