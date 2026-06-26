В Иркутской области зафиксировано 39 случаев клещевого энцефалита Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

С начала сезона в Иркутской области зарегистрировано 16 780 обращений по поводу укусов клещей.

- Это на 3,3 тысячи больше, чем в аналогичный период 2025 года - тогда к медикам обратились 13 462 человека, - сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

При этом лабораторно подтверждённых случаев клещевого энцефалита стало меньше - 39, когда 53 было в прошлом году (снижение на 26,4%).

Также почти вдвое сократилась заболеваемость боррелиозом: зафиксировано 27 случаев - на 58,4% меньше. Однако выросло число диагнозов по клещевому риккетсиозу: 8 случаев в этом сезоне против 4 в прошлом.

Специалисты исследовали почти 12 тысяч насекомых. Вирус энцефалита выявлен в 1,2% клещей, возбудители боррелиоза - в 29,8%, другие инфекции - в 6,8% проб.

Продолжаются обработки: на сегодня обработано 3106 гектаров - это территории детских садов, школ, лагерей и мест массового отдыха.