Прокуратура Иркутской области направила в Москву дело о краже 6,8 тыс. рублей Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Кировского района Иркутска передала в суд уголовное дело против 26-летнего москвича, которого обвиняют в дистанционном хищении денежных средств. Молодой человек стал фигурантом дела по статье о краже с банковского счёта.

- В 2022 году обвиняемый через мессенджер вступил в сговор с неизвестным сообщником для совместного обмана граждан. Злоумышленники разработали схему: москвич опубликовал в популярном приложении поддельное предложение о транспортировке пассажиров по маршруту Иркутск — Улан-Удэ. Стоимость услуги была символической — всего 500 рублей, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.

На уловку клюнул житель Бурятии, решивший воспользоваться якобы выгодным предложением. Для подтверждения бронирования обвиняемый направил ему ссылку на поддельный платёжный сервис. Ничего не подозревающий мужчина ввёл реквизиты своей карты, после чего с его счёта исчезли 6,8 тысячи рублей. Похищенное злоумышленники разделили в равных долях.

- Теперь уголовное дело, утверждённое прокуратурой, направлено в Тверской районный суд Москвы, где мужчине предстоит ответить за содеянное, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.