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НовостиПроисшествия26 июня 2026 8:38

Пенсионерка перевела мошенникам 2 млн рублей после сообщения о «безопасном счете»

В Пензе 68-летняя женщина попалась на уловку лже-председателя домового чата
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Пенсионерка перевела мошенникам 2 млн рублей после сообщения о «безопасном счете»

Пенсионерка перевела мошенникам 2 млн рублей после сообщения о «безопасном счете»

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В полицию обратилась 68-летняя жительница областного центра. В мессенджере ей пришло сообщение от неизвестного, который представился председателем дома, где она проживает. Собеседник предложил вступить в домовой чат и для этого попросил продиктовать СМС-код, что пенсионерка и сделала.

Как сообщает ИА «Пенза-Пресс», сразу после этого женщине позвонил лже-сотрудник силового ведомства и сообщил, что от её имени якобы совершаются незаконные банковские переводы в поддержку экстремистских организаций.

Чтобы предотвратить преступление, потерпевшая, следуя инструкциям звонившего, перевела все свои сбережения — около двух миллионов рублей — на так называемый «безопасный счёт» по номеру неизвестной карты. Когда лжесиловики перестали выходить на связь, пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

По данному факту завели уголовное дело.