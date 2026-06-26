Жительницу Зимы и её сообщника осудили за хищение материнского капитала

Зиминский городской суд вынес приговор по делу о мошенничестве с материнским капиталом. 34-летняя женщина и 48-летний местный житель признаны виновными.

- В 2020–2021 годах подсудимая решила обналичить материнский сертификат на улучшение жилищных условий. Она заявила, что покупает квартиру в Нижнеилимском районе, хотя на самом деле не собиралась этого делать, - сообщает прокуратура Иркутской области.

Соучастник сфотографировал её на фоне похожего дома в Зиме, а через знакомых риелторов организовал фиктивную сделку.

Женщина получила 466 тысяч рублей, которые они поделили пополам и потратили на личные нужды. Суд назначил ей штраф 100 тысяч рублей, а сообщника приговорил к 1,5 годам принудительных работ. Также с обоих взыскали всю сумму ущерба — более 466 тысяч рублей.