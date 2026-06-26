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НовостиОбщество26 июня 2026 10:50

Дума Иркутска обсудила единый внешний облик остановок общественного транспорта

Мэрия подготовила четыре типа павильонов разных размеров
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Дума Иркутска обсудила единый внешний облик остановок общественного транспорта

Дума Иркутска обсудила единый внешний облик остановок общественного транспорта

Фото: Дума Иркутска.

В Иркутске могут появиться остановки нового образца. На очередном заседании Думы мэрия презентовала депутатам концепцию единого архитектурного решения для павильонов общественного транспорта. Идею унификации ранее предложили сами народные избранники, и теперь проект обрёл конкретные очертания.

Администрация разработала четыре типоразмера конструкций — от минимального (2,9×1,7 м) до максимального (6,9×1,7 м). Расчёт габаритов вели по формуле: полквадрата на каждого пассажира с учётом пиковых нагрузок в часы-пик. Кроме того, предложено восемь модификаций — с боковыми стеклянными вставками, глухой или прозрачной задней стенкой, а также различными вариантами ветрозащитных карманов.

- Все элементы будут собираться на винтах с креплением на заранее залитый фундамент. Основу каркаса составят профильные трубы с порошковой окраской, устойчивой к погодным условиям. Для стен предлагают использовать триплекс или металлические листы, для кровли — металл или профнастил с полимерным покрытием. Единый цвет — светло-серый, - пояснила и.о. заместителя председателя комитета — главного архитектора Алеся Будченко.

Внутри каждого павильона разместят скамейки, урну, расписание, освещение, рекламную конструкцию и камеру видеонаблюдения.

Депутат Виталий Матвийчук призвал коллег не ограничиваться общими чертежами, а детально прописать в техзадании для подрядчиков все тонкости — вплоть до способа фиксации стёкол. Председатель Думы Евгений Стекачев уточнил, что новые павильоны начнут появляться после утверждения изменений в Правила благоустройства. Приоритет — участки дорог, ремонтируемых по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», затем заменят аварийные и устаревшие конструкции. Поправки планируют принять до конца 2026 года.

По словам депутата Сергея Юдина, представленные решения удачно впишутся в любую городскую среду — от исторического центра до спальных микрорайонов.