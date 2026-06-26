Дума Иркутска обсудила единый внешний облик остановок общественного транспорта Фото: Дума Иркутска.

В Иркутске могут появиться остановки нового образца. На очередном заседании Думы мэрия презентовала депутатам концепцию единого архитектурного решения для павильонов общественного транспорта. Идею унификации ранее предложили сами народные избранники, и теперь проект обрёл конкретные очертания.

Администрация разработала четыре типоразмера конструкций — от минимального (2,9×1,7 м) до максимального (6,9×1,7 м). Расчёт габаритов вели по формуле: полквадрата на каждого пассажира с учётом пиковых нагрузок в часы-пик. Кроме того, предложено восемь модификаций — с боковыми стеклянными вставками, глухой или прозрачной задней стенкой, а также различными вариантами ветрозащитных карманов.

- Все элементы будут собираться на винтах с креплением на заранее залитый фундамент. Основу каркаса составят профильные трубы с порошковой окраской, устойчивой к погодным условиям. Для стен предлагают использовать триплекс или металлические листы, для кровли — металл или профнастил с полимерным покрытием. Единый цвет — светло-серый, - пояснила и.о. заместителя председателя комитета — главного архитектора Алеся Будченко.

Внутри каждого павильона разместят скамейки, урну, расписание, освещение, рекламную конструкцию и камеру видеонаблюдения.

Депутат Виталий Матвийчук призвал коллег не ограничиваться общими чертежами, а детально прописать в техзадании для подрядчиков все тонкости — вплоть до способа фиксации стёкол. Председатель Думы Евгений Стекачев уточнил, что новые павильоны начнут появляться после утверждения изменений в Правила благоустройства. Приоритет — участки дорог, ремонтируемых по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», затем заменят аварийные и устаревшие конструкции. Поправки планируют принять до конца 2026 года.

По словам депутата Сергея Юдина, представленные решения удачно впишутся в любую городскую среду — от исторического центра до спальных микрорайонов.