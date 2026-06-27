Восемь квадроциклов для борьбы с лесными пожарами поступили в Иркутскую область

Техника поможет быстрее находить и тушить лесные пожары там, где это крайне затруднено Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лесопожарные формирования Приангарья получили новую технику для борьбы с возгораниями. Восемь квадроциклов вскоре направят на наземное патрулирование лесов. В первую очередь технику задействуют в труднодоступных районах. Подробнее - в материале «КП» - Иркутск».

Квадроциклы были куплены за счет дополнительного финансирования из федерального бюджета. Техника поможет быстрее находить и тушить лесные пожары в тех районах, где это крайне затруднено.

«Помимо уже приобретенной техники за счет дополнительного финансирования из федерального бюджета планируется приобрести пять моторных лодок для водного патрулирования», - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Ранее за счет дополнительного финансирования из федерального бюджета были закуплены три НефАЗа и пять УАЗ «Фермер». Также поступили пожарный автомобиль и шесть УАЗ, которые предназначены для наземного патрулирования лесов и доставки пожарных к местам возгорания.