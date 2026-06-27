57-летний мужчина пошел купаться и утонул в реке Уда в Бурятии 26 июня

Мужчина пошел купаться на реку около поселка Онохой и не вернулся Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Заиграевском районе разбираются в обстоятельствах ЧП на реке Уда. 26 июня здесь утонул мужчина. По информации спасателей, он погиб при купании. Подробнее - в материале «КП» - Иркутск».

Мужчина пошел купаться на реку около поселка Онохой и не вернулся. Прибывшие спасатели обнаружили тело погибшего и передали сотрудникам полиции. Им предстоит установить все обстоятельства трагедии, в частности, выяснить, в каком состоянии был мужчина.

Жителям Бурятии напомнили правила поведения на воде. Запрещено купаться в необорудованных местах и оставлять детей у водоемов без присмотра. Избегайте купания в состоянии опьянения.