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НовостиПроисшествия27 июня 2026 1:57

57-летний мужчина пошел купаться и утонул в реке Уда в Бурятии 26 июня

Его тело нашли и передали полицейским
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Мужчина пошел купаться на реку около поселка Онохой и не вернулся

Мужчина пошел купаться на реку около поселка Онохой и не вернулся

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Заиграевском районе разбираются в обстоятельствах ЧП на реке Уда. 26 июня здесь утонул мужчина. По информации спасателей, он погиб при купании. Подробнее - в материале «КП» - Иркутск».

Мужчина пошел купаться на реку около поселка Онохой и не вернулся. Прибывшие спасатели обнаружили тело погибшего и передали сотрудникам полиции. Им предстоит установить все обстоятельства трагедии, в частности, выяснить, в каком состоянии был мужчина.

Жителям Бурятии напомнили правила поведения на воде. Запрещено купаться в необорудованных местах и оставлять детей у водоемов без присмотра. Избегайте купания в состоянии опьянения.