Водное сообщение по маршруту «Балаганск – Братск» возобновится 27 июня

Также планируется возобновить водное сообщение по реке Лене Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Иркутской области анонсировали возобновление одного из социально значимых водных маршрутов. Речь идет о направлении «Балаганск – Братск». Теплоходы планируют запустить 27 июня. Подробнее - в материале «КП» - Иркутск».

«Благодаря корректировке бюджета и слаженной работе с перевозчиком запускаем субсидируемый рейс. Для населенных пунктов, расположенных на Братском водохранилище, водный транспорт в летний период является безальтернативным способом сообщения с «большой землей», - сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Перевозчику предоставили субсидию из областного бюджета на возмещение недополученных доходов. Это позволит снизить стоимость билетов. Как сообщается на сайте «Восточно-Сибирского речного пароходства», поездка для взрослых обойдется в 2050 рублей, для детей - 1025 рублей.

Также планируется возобновить водное сообщение по реке Лене. Речь идет о маршрутах «Бодайбо - Мама» из Бодайбинского в Мамско-Чуйский район и «Осетрово - Визирный» из Усть-Кутского в Киренский район.