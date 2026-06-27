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НовостиОбщество27 июня 2026 2:46

Поездам с топливом обеспечили приоритетный пропуск на ВСЖД

Это позволит ускорить доставку грузов до станций назначения
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Ситуация находится на особом контроле до полной стабилизации ситуации с бензином

Ситуация находится на особом контроле до полной стабилизации ситуации с бензином

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Топливный кризис продолжается в Иркутской области. Из-за этого РЖД ввели приоритетный пропуск составов с топливом. Речь идет о всех регионах Восточной Сибири. Подробнее - в материале «КП» - Иркутск».

«Данная мера позволяет минимизировать транзитные задержки и обеспечить ускоренную маршрутизацию грузов до станций назначения», - прокомментировали в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

В компании отметили, что график движения составов «синхронизируется с потребностями топливозаправочных предприятий». Ситуация находится на особом контроле до полной стабилизации ситуации с бензином.

В первую очередь топливом обеспечивают спецмашины скорой помощи, пожарных, общественный транспорт и так далее. Для граждан на некоторых заправках введены ограничения, наблюдаются очереди. По сообщениям местных жителей, топливный кризис добрался до севера Приангарья.