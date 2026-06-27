Не раздумывал ни секунды: Иван Тибияков на плечах вытащил соседа с ожогами ног из горящего дома в Братске

Иван распахнул входную дверь и через густой дым увидел на полу мужчин Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

Пожар в частном доме в Братске мог закончиться трагически, если бы не бдительные соседи. 26 июня они услышали леденящий душу крик и, не раздумывая, кинулись к горящему строению. Внутри находился человек, который пучил травмы и не мог спастись самостоятельно.

Вечером в садоводстве «Мордугон» раздались крики, которые услышала соседка. Она вышла на улицу и остолбенела: находящийся рядом дом охвачен огнем. Следом выбежал муж - 24-летний Иван Тибияков, вместе они ринулись к месту пожара.

Иван распахнул входную дверь и через густой дым увидел на полу мужчину. Парень ворвался внутрь, закинул пострадавшего себе на плечи и вынес из горящего дома. К этому моменту подоспели пожарные и скорая, 68-летнего пенсионера с ожогами ног увезли в городскую больницу. Иван признался: «Не раздумывал ни секунды».

«Открытое горение было ликвидировано на 20 квадратах. Предположительно, причиной произошедшего стал аварийный режим работы электросети», - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.