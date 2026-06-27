В столице переменная облачность, утром небольшой, днем - кратковременный дождь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Дожди пройдут в Иркутской области ночью и днем. Особенно не повезет Киренскому, Усть-Кутскому, Казачинско-Ленскому и северо-восточным районам - здесь ожидаются ливни, местами - грозы.

«Ветер юго-западный, северо-западный 5−10 метров в секунду, при грозах порывы 15−20 метров в секунду. Температура ночью +12+17, при прояснении - около +6+11 градусов. Днем +24+29, при облачной погоде - до +17+22 градусов», - сообщили в Иркутском УГМС.

В столице переменная облачность, утром небольшой, днем - кратковременный дождь. В пригороде ожидаются грозы, ветер северо-западный 5−10 метров в секунду. Столбики термометров покажут +15+17 градусов, днем - в районе +25+27 градусов.

Погода на Байкале 28 июня 2026

На Байкале кратковременные дожди и грозы. Утром при прояснении возможны туманы. Температура ночью +7+12 градусов, днем воздух прогреется до +17+22 градусов. Ветер 7-12 метров в секунду, при грозах - порывы 15-20 метров в секунду.