Военнослужащий из Бурятии вернулся из украинского плена

Между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными в формате 160 на 160. Фото: скриншот с видео Минобороны России

Между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными в формате 160 на 160. Среди тех, кто ждет возвращения домой, находится военнослужащий из Бурятии. Информацию подтвердил глава республики Алексей Цыденов.

«Сегодня состоялся обмен военопленными 160 на 160. Наш земляк - Николай Борисов, вернулся на родную землю!». - написал он в своем канале в MAX.

Освобожденные бойцы находятся в Белоруссии, где с ними работает уполномоченная по правам человека. После оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие вернутся на родину, где продолжат лечиться и проходить реабилитацию.