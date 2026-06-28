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НовостиПроисшествия28 июня 2026 5:25

Машины смялись от удара: два человека, среди которых подросток, погибли в ДТП в Бурятии, трое в больнице

Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Бурятии
Василина ИКОННИКОВА
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Бурятии

Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Бурятии

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 28 июня в Джидинском районе Бурятии произошла трагедия на дороге. Столкнулись автомобили «Митсубиши Кантер» и «Тойота Кариб». На месте погибли два человека, в том числе 15-летний ребенок. Еще трое пострадавших, среди которых также несовершеннолетний, с различными травмами были экстренно доставлены в больницу.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, чтобы установить точные обстоятельства аварии. На месте работают инспекторы ГАИ.

«Сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП в Джидинском районе», - рассказали в полиции Бурятии.

Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, их состояние уточняется. Полиция призывает водителей быть особенно внимательными на дорогах, особенно в темное время суток, и соблюдать скоростной режим.