В Иркутске скончалась искусствовед Ольга Лось Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

26 июня 2026 года в Иркутске ушла из жизни Ольга Константиновна Лось - человек, без которого трудно представить художественную и научную жизнь региона. Она была кандидатом исторических наук, доцентом двух крупнейших вузов - ИРНИТУ и ИГУ, искусствоведом, реставратором и педагогом, воспитавшим не одно поколение студентов. Ее коллеги и ученики запомнили ее как человека высокой культуры, редкой душевной щедрости и безграничной преданности своему делу.

Ольга Константиновна окончила Новосибирский техникум легкой промышленности, а затем Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина по специальности «История и теория изобразительного искусства». Ее профессиональный путь был ярким и многогранным: она работала в Новосибирской картинной галерее, реставрировала ткани в Иркутском краеведческом музее, стажировалась в знаменитых Московских реставрационных мастерских имени академика Грабаря. С 1995 года она связала свою жизнь с Иркутским политехом, а с 2014 года преподавала историю изобразительного искусства в ИГУ.

«Для многих поколений студентов она стала Учителем - внимательным, требовательным, глубоким, умеющим открывать историю искусства как живое пространство культуры. Ее лекции, консультации, научное руководство и человеческое участие навсегда останутся в памяти студентов, выпускников и коллег», - рассказали представители кафедры изобразительного искусства и методики Педагогического института ИГУ.

В 2004 году она защитила кандидатскую диссертацию о ментальности голландцев в XVII веке, а сфера ее интересов охватывала историю костюма, архитектуру, музейное дело и реставрацию.