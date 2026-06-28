Скорая не успела приехать: в Иркутской области выясняют обстоятельства гибели мотоциклиста

Водитель мотоцикла погиб, врезавшись в опору ЛЭП в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Осинском районе Приангарья произошла трагедия, унесшая жизнь 43-летнего мотоциклиста. Авария случилась вечером в деревне Абрамовка. По данным Госавтоинспекции, водитель мотоцикла двигался по улице Центральная, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору линии электропередачи. Удар был смертельным - мужчина скончался на месте происшествия еще до приезда скорой помощи.

В ходе проверки выяснилось, что погибший был без мотошлема и не имел водительских прав.

«В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех причин и условий произошедшего», - рассказали в Госавтоинспекции Иркутской области.

Инспекторы обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными за рулем и не пренебрегать правилами безопасности на дорогах.