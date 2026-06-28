Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июня 2026 23:34

Психолог объяснила, почему россияне добровольно работают в отпуске

Психолог Галина Цех: желание быть незаменимым мешает отдохнуть в отпуске
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Психолог Галина Цех: желание быть незаменимым мешает отдохнуть в отпуске

Психолог Галина Цех: желание быть незаменимым мешает отдохнуть в отпуске

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Многие россияне продолжают работать даже во время отпуска - и делают это добровольно. Как сообщает NEWS.ru, склонность к такому поведению объясняется не требованиями руководства, а внутренними психологическими установками. Бизнес-психолог, психотерапевт и автор книг Галина Цех отметила, что сотрудники часто сами не дают себе полноценно отдохнуть.

По словам эксперта, многие остаются на связи в отпуске, потому что подсознательно боятся потерять значимость. Им кажется, что без них работа встанет, компания рухнет, а конкуренты перехватят инициативу. Именно это ощущение собственной незаменимости мешает переключиться и мешает полноценному восстановлению.

- Важно психологически признать: пока меня нет, без меня ничего не разрушится, - подчеркнула Галина Цех.

От таких установок стоит избавляться, чтобы отпуск действительно приносил отдых и пользу для здоровья.