Психолог объяснила, почему россияне добровольно работают в отпуске

Психолог Галина Цех: желание быть незаменимым мешает отдохнуть в отпуске Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Многие россияне продолжают работать даже во время отпуска - и делают это добровольно. Как сообщает NEWS.ru, склонность к такому поведению объясняется не требованиями руководства, а внутренними психологическими установками. Бизнес-психолог, психотерапевт и автор книг Галина Цех отметила, что сотрудники часто сами не дают себе полноценно отдохнуть.

По словам эксперта, многие остаются на связи в отпуске, потому что подсознательно боятся потерять значимость. Им кажется, что без них работа встанет, компания рухнет, а конкуренты перехватят инициативу. Именно это ощущение собственной незаменимости мешает переключиться и мешает полноценному восстановлению.

- Важно психологически признать: пока меня нет, без меня ничего не разрушится, - подчеркнула Галина Цех.

От таких установок стоит избавляться, чтобы отпуск действительно приносил отдых и пользу для здоровья.