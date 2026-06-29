В Иркутске 29 июня отключат свет в четырёх районах Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

29 июня, в нескольких районах Иркутска запланированы временные отключения электроэнергии. Специалисты проведут плановые ремонтные, строительные и профилактические работы на электросетях. Время ограничений зависит от объёма и сложности запланированных мероприятий.

В Ленинском районе с 00:00 до 03:00 света не будет на улицах Баумана, Розы Люксембург, 1-м и 2-м Косметичных, 1–10-м Советских, а также на Академика Образцова, Архипова, Вавилова, Владимирского, Грекова, Мичурина, Одесской и Орджоникидзе. С 09:00 до 17:00 отключат дома на 6-й и 7-й Кировских, с 09:00 до 19:00 — на 13–15-м Советских и 1–3-м Западных, а также на улицах Владимирского и Ярославского. С 10:00 до 14:00 ограничения затронут Камышовую, Кемеровскую, Трактовую, Загородную, Кедровую и Хвойную. С 13:00 до 18:00 — Розы Люксембург и Тухачевского.

В Октябрьском районе с 09:00 до 10:00 на 30 минут отключат Урожайный, 4. С 09:00 до 17:00 электроэнергии не будет на Волжской, Депутатской, Трудовой, а также в СНТ «Солнечный-1». Параллельно специалисты будут монтировать провода на Берёзовой, Кленовой, Лунной, Ольховой, Солнечной и Тополиной.

В Правобережном районе с 09:00 до 10:00 на 30 минут и с 09:00 до 17:00 отключат дома на улицах 2-й Аларской, Аларской, Баррикад, Зимней, Ипподромной, Култукской, Курортной, Ледяной, Урожайной. С 08:00 до 17:00 — на Баррикад и Напольной.

В Свердловском районе с 00:01 до 05:00 обесточат дома на Лермонтова, 81 (с 81/1 по 81/24). С 09:00 до 17:00 — на Безбокова, 7/1, 7/2, 7а, 7д. С 09:00 до 18:00 — на Мухиной, 1, 3, и на Якоби, 2, 3, 4, 6, 8, 14, 16, 18, а также на Чайковского, 16.