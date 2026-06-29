Иркутские таможенники изъяли 10 тысяч игл для акупунктуры у пассажира из Китая. ФОТО: Сибирское таможенное управление

В международном аэропорту Иркутска пресекли попытку ввоза крупной партии медицинских изделий.

- 68-летний гражданин Китая, прибывший рейсом из Саньи, проследовал через «зелёный коридор», однако в его багаже инспекторы с помощью досмотрового оборудования обнаружили 9,8 тысячи упаковок с акупунктурными иглами, - рассказали в Сибирском таможенном управлении.

Пассажир пояснил, что везёт товар для нужд клиники восточной медицины в Иркутске, где он работает. Однако законодательство не относит подобную продукцию к категории товаров для личного использования - она подлежит обязательному декларированию и обложению пошлинами.

В отношении нарушителя возбуждено административное производство по статье - недекларирование товаров.

Нарушителю грозит штраф в размере от 50 до 100% стоимости товара с возможной конфискацией. Изъятые иглы отправлены на экспертизу для установления рыночной цены. Окончательное решение по делу вынесет суд.