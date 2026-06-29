В Черемхове при пожаре в бане пострадали отец и его 4-летний сын

В Черемхово при пожаре в бане пострадали отец и его 4-летний сын Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

В Черемхове днём 28 июня произошёл пожар в частной бане на улице Олега Кошевого. Внутри находились 30-летний мужчина и его 4-летний сын.

- Предположительно, отец затопил печь, а рядом стояла бутылка с легковоспламеняющейся жидкостью - её пары воспламенились, - сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области

С ожогами 2-й, 3-й и 4-й степени оба пострадавших были госпитализированы. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. На месте работали 7 пожарных и 2 автоцистерны, открытое горение было ликвидировано.

Сотрудники МЧС России убедительно просят граждан быть максимально ответственными в вопросах соблюдения требований пожарной безопасности. Установите пожарные извещатели, которые своевременно оповестят вас о начавшемся возгорании и тем самым спасут вашу жизнь.