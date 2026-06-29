Жительница Бурятии отдала мошенникам 9,2 млн рублей Фото: Ольга ЮШКОВА.

Жительница Закаменского района Бурятии стала жертвой мошенников, лишившись 9,2 млн рублей. Злоумышленники звонили ей с апреля по июнь, представляясь сотрудниками ФСБ и банка.

- Они убедили женщину, что её деньги пытаются похитить, а сама она может быть привлечена за переводы в пользу запрещённых организаций. Для «спасения» средств ей приказали снять все накопления и хранить дома, - сообщает ГУ МВД России по Республике Бурятия.

Мошенники детально инструктировали её, как вести себя в банке и что говорить операторам.

После получения наличных потерпевшую вызвали в полицию для профилактической беседы, но она скрыла правду. Затем аферисты прислали аудиозапись о фальшивых купюрах и потребовали передать пакет с деньгами курьеру у стадиона для «экспертизы». Дочь женщины выполнила инструкцию мошенников.

Когда злоумышленники потребовали перевести ещё 5 млн рублей через фиктивную сделку, женщина заподозрила обман и обратилась в полицию.