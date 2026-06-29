В Иркутске будут судить мать, чей 2-летний сын выпал из окна Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

В Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летней женщины, оставившей малолетних детей в опасности.

- 7 апреля обвиняемая оставила без присмотра в квартире на улице Севастопольской двух детей = 2 и 5 лет, а сама уехала в другой район города. В какой-то момент младший ребёнок облокотился на москитную сетку открытого окна на четвёртом этаже и выпал наружу, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.

С многочисленными травмами, квалифицированными как тяжкий вред здоровью, ребенок был госпитализирован. Врачам удалось спасти его жизнь.

Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за оставление детей без присмотра. В настоящее время дети проживают с отцом.

Следствием собрана полная доказательственная база, уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.