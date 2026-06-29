Двое бойцов СВО вернулись из плена в Иркутскую область

В Иркутскую область после обмена вернулись двое бойцов из Братска и Тайшета. Фото: Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Светлана Семенова

Двое жителей Иркутской области - из Братска и Тайшета - вновь на родной земле после пребывания в плену. Их возвращение состоялось в рамках масштабного обмена военнопленными, организованного Министерством обороны РФ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Иркутской области Светлана Семёнова.

Процедура передачи проходила на белорусско-украинской границе - на пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области. С российской стороны домой отправились 160 военнослужащих. Сейчас каждый из них находится под наблюдением врачей: им предстоит пройти полное медицинское обследование и курс психологической реабилитации в профильных госпиталях Минобороны.

- Освобождения земляков удалось добиться во многом благодаря настойчивости их родственников. Близкие бойцов неоднократно обращались за помощью в аппарат уполномоченного, и все их сигналы были услышаны, - подчеркнула Светлана Семёнова.

Федеральный омбудсмен Яна Лантратова выразила благодарность всем причастным к организации обмена - военному ведомству, профильным структурам и белорусской стороне за содействие.