В Иркутской области изменили график выплаты пенсий на июль. Фото: Ольга ЮШКОВА.

С 1 июля 2026 жители нескольких районов Приангарья переходят на штатный режим получения пенсий. Это связано с отменой режима ЧС и стабилизацией обстановки. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Отделении Социального фонда России.

Жителям Зиминского, Куйтунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Черемховского и Чунского районов пенсия через банки придет 13 июля, а в дальнейшем выплаты будут поступать 13 числа каждого месяца. Через почту деньги будут доставлять с 3 по 22 число.

- 13 июля пенсию также получат жители Иркутска, Усть-Илимского, Иркутского, Бодайбинского, Мамско-Чуйского, Катангского, Ольхонского, Слюдянского, Заларинского, Казачинско-Ленского, Усть-Кутского, Киренского, Усольского, Усть-Удинского районов и Усть-Ордынского Бурятского округа, - уточили в пресс-службе Соцфонда.

Для жителей Ангарска, Братского, Балаганского, Качугского, Нижнеилимского и Шелеховского районов выплаты придут досрочно, 17 июля, потому что обычная дата 18 число выпадает на выходной. Тем, кому пенсию назначили с марта 2026 года, деньги поступят 21 июля. Большинство детских пособий в июле перечислят по обычному графику.

Единое пособие на детей до 17 лет и беременным, пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям и выплату на ребенка военнослужащего отправят 3 июля. В этот же день досрочно зачислят ежемесячную выплату из маткапитала, потому что 5 число тоже выходной. Работающим родителям пособие по уходу за ребенком до полутора лет перечислят до 8 июля. Доставка пенсий и пособий почтой пройдет с 3 по 22 июля, точную дату можно узнать в своем почтовом отделении.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что женщине прислали пугающую аудиозапись, прослушав которую, она лишилась 9,2 миллиона рублей. Читайте подробности.