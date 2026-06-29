Выпускница из Иркутска набрала 300 баллов по трем предметам ЕГЭ. Фото: соцсети мэра Руслана Болотова.

Выпускница лицея № 3 Ирина Щербакова получила максимальные баллы сразу по трем предметам ЕГЭ: русскому языку, химии и биологии. Об этом рассказал мэр города Руслан Болотов.

- Эти дисциплины нужны ей для поступления в медицинский институт. Девушка уже решила, что станет врачом-педиатром. Ранее, на церемонии «Надежда нации», ее поздравляли с успешным окончанием школы, тогда были известны результаты только по двум предметам. Теперь пришла отличная новость и по третьему, - написал в сети Руслан Болотов.

Всего в Иркутске в этом году чествовали 507 выпускников, которые показали блестящие результаты. Ирина стала одной из тех, кем город по-настоящему гордится.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что 200-балльница ЕГЭ из Иркутской области училась по шесть дней в неделю ради мечты. Читайте подробности.