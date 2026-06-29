В Ангарске вскрыли капсулу времени с посланием из 2016 года

В Ангарске заложили капсулу времени с посланием в 2036 год. Фото: администрация Ангарского городского округа.

Десять лет назад ребята из Ангарска оставили обращение будущему поколению. Накануне Дня молодежи его наконец зачитали, а следом составили новое письмо - для тех, кто вскроет капсулу в 2036 году. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации городского округа.

- Право открыть послание доверили тем, кто участвовал в закладке капсулы в 2016 году. Из текста собравшиеся узнали, чем жил город десятилетие назад: вспомнили юбилей Ангарска, обновленный стадион «Ермак», открытие Лыжно-биатлонного комплекса и местную хоккейную команду. Авторы мечтали о Доме молодежи - и он действительно появился, - рассказывают в администрации.

Следом огласили обращение к 2036 году. Его составили ученики двух лицеев, школы № 10 и гимназии № 8. Ребята описали Ангарск будущего как центр молодежной науки с межвузовским кампусом, лабораториями и коворкингами, откуда студентам не захочется уезжать. Они попросили беречь Байкал, сажать деревья и не забывать, что города создаются для людей.

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