Мотоциклист погиб на трассе под Иркутском. Фото: Госавтоинспекция Иркутска.

29 июня 2026 года около часу дня на дороге «Подъезд к аэропорту» произошла смертельная авария. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, 49-летний водитель мотоцикла «Кави» ехал из Листвянки в сторону Иркутска, но не справился с управлением.

- Мотоцикл упал, водитель получил травмы, от которых скончался до приезда скорой. Полицейские продолжают выяснять все причины и обстоятельства случившегося, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Госавтоинспекция напоминает, что на дорогах нужно соблюдать скоростной режим и учитывать интенсивность движения.

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