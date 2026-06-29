Жители Иркутской области перевели мошенникам 14 миллионов за выходные. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Всего за два дня аферисты обманули жителей Иркутской области на сумму более 14 млн рублей! Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, кто-то из жертв поверил в инвестиции, кто-то - в продавца машин из Европы, а пенсионер из Байкальска потерял деньги из-за звонка лжесотрудницы сотовой связи.

Самой крупной суммы лишилась женщина из Усть-Ордынского. Ей позвонил «инвестиционный менеджер» и пообещал высокий процент. Потерпевшая перевела на чужой счет почти девять с половиной миллионов рублей, после чего брокер пропал.

- Житель Усть-Кута нашел в соцсетях объявление о продаже машин из Европы. Обсудил с продавцом условия, перевел 1,7 миллиона и остался без денег и без иномарки. А в Байкальске мужчину развели по классической схеме: сначала позвонили якобы из сотовой компании и выманили код из смс, потом - из госорганов и убедили перевести 300 тысяч на «безопасный счет», - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Полиция в очередной раз напоминает: никаких безопасных счетов не существует, высокий доход без риска обещают только мошенники, а предоплату незнакомцам переводить нельзя. При малейших сомнениях кладите трубку и звоните в банк или полицию сами.

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