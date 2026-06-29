В Ангарске осудили 18-летнего парня за скупку банковских карт у подростков. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Ангарский городской суд вынес приговор 18-летнему парню, который организовал незаконный оборот чужих карт. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре.

- В 2025 году он купил у знакомых, в том числе у двух несовершеннолетних, четыре банковские карты вместе с пин-кодами. За каждую заплатил небольшое вознаграждение. Все карты передал своему приятелю в счет погашения долга. По этим картам проводили операции по внесению и снятию наличных на сумму больше двух миллионов рублей, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

С одной из карт осужденный сам снял деньги через банкомат в Ангарске и тоже отдал их знакомому. Преступление раскрыла полиция. Суд назначил два с половиной года принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Также конфисковали 35 тысяч рублей, полученных в результате преступлений.

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