82 судоводителя наказали на водоемах Иркутской области за неделю

С 22 по 28 июня в Приангарье прошла профилактическая акция «Вода - безопасная территория». Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

С 22 по 28 июня 2026 в Приангарье прошла профилактическая акция «Вода - безопасная территория». Ежедневно на водоемы выходила 191 межведомственная группа. Спасатели проверили больше 1600 необорудованных мест отдыха, провели почти 7 тысяч бесед с людьми и раздали около 20 тысяч памяток. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС региона.

- В детских лагерях и на турбазах прошло больше 300 занятий по спасению на воде, где проинструктировали почти 10 тысяч детей и отдыхающих. В заливе Якоби Иркутского водохранилища дежурили добровольцы спасательного отряда. Здесь нет оборудованного пляжа, висят запрещающие знаки, но некоторые отдыхающие все равно лезли в воду и на замечания реагировали агрессивно. Родители отправляли детей на сапбордах без спасательных жилетов. На место вызывали полицию, - рассказывают в МЧС.

Судоводителей проверяли инспекторы ГИМС. За неделю они выявили 82 нарушения. Чаще всего наказывали за нарушение правил плавания, а также за управление судном без прав. Двух судоводителей поймали пьяными за рулем. Акция продолжается, безопасность на воде остается под строгим контролем.

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