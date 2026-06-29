Эксперт объяснил, почему оплата долгов игромана только все портит. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Желание спасти близкого от коллекторов только затягивает болезнь. Психиатр-нарколог Василий Шуров рассказал NEWS.ru, что единственный рабочий метод - перестать быть кошельком для игрока.

- Главная ошибка родственников - попытка избавить лудомана от финансовых последствий. Оплатили долг один раз, потом второй, а человек так и не осознал, что проблема в нем самом. Часть игроманов действительно останавливается под давлением обстоятельств, коллекторов или близких. Но есть тяжелые пациенты, которые искренне верят, что азартные игры - это способ заработка, а не эмоции. Они убеждены, что вот-вот отыграются. Таким людям уже нужна психотерапия и медикаменты, - говорит эксперт.

Единственный путь к лечению начинается с ультиматума. Семья собирается и четко говорит: долги не гасим, это твоя ответственность. Идешь лечиться - поддерживаем, продолжаешь играть - уходи. Только такая тактика дает результат.

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