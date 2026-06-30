Эксперт объяснила, в каких случаях можно законно не ходить на работу и сохранить зарплату

Эксперт Коледа: Работник может не выходить на работу при задержке оплаты. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Эксперт по труду Мария Коледа назвала NEWS.ru две ситуации, когда сотрудник имеет полное право не появляться в офисе. Работодатель при этом обязан сохранить средний заработок.

Первое и самое известное основание - задержка зарплаты. Если деньги не выплачивают больше 15 дней, работник может письменно уведомить начальство и приостановить выполнение обязанностей до полного погашения долга. Ходить на работу в этот период не нужно.

- Правда, правило не распространяется на военное или чрезвычайное положение, а также на сотрудников жизненно важных служб, от которых зависит безопасность людей. Вторая причина остаться дома - угроза жизни или здоровью. Неисправное оборудование, отсутствие средств защиты, реальный риск получить травму или погибнуть дают полное право не приступать к труду, - пояснила эксперт.

В обоих случаях закон на стороне работника. Главное - правильно оформить уведомление и понимать, что право перестает действовать, как только работодатель устранит проблему или выплатит долг.

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