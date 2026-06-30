В Иркутском техникуме авиастроения открыли Аллею Памяти в честь героев СВО. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутском техникуме авиастроения и материалообработки 29 июня 2026 торжественно открыли Аллею Памяти и Доблести. Ее посвятили выпускникам разных лет, которые участвуют в специальной военной операции. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, церемонию приурочили к вручению дипломов, в этом году техникум окончили больше 300 молодых специалистов.

- Идею создать мемориальное пространство поддержали все студенты. Своими силами коллектив техникума расчистил территорию, высадил 50 кустов рябины и 25 кленов, а студенты вместе с преподавателями сварили металлический обелиск в форме звезды, - добавили в пресс-службе правительства.

Сейчас на СВО находятся 129 выпускников техникума. Многие из них, приезжая в отпуск, обязательно заходят в родные стены и общаются с нынешними студентами. На открытие пришел один из выпускников - майор в отставке Сергей Брутчиков, кавалер нескольких боевых наград. Он прошел СВО и сирийский конфликт, а сейчас работает воспитателем в Иркутском суворовском училище.

Аллея Памяти и Доблести стала началом проекта «Герои СВО среди нас». В будущем здесь появятся стенды с историями выпускников-героев, собирать информацию будут сами студенты.

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