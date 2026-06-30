Жительницу Иркутского района оштрафовали за фиктивную регистрацию 11 иностранцев

Жительницу Иркутского района оштрафовали на 100 тыс. за фиктивную регистрацию 11 иностранцев Фото: Ольга ЮШКОВА.

Иркутский районный суд вынес приговор в отношении 42-летней местной жительницы.

- Женщина признана виновной по статье - фиктивная постановка на учёт иностранных граждан по месту пребывания, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области и прокуратура региона.

Суд установил, что в период с июля по сентябрь 2025 года женщина оформила в МФЦ регистрацию 11 граждан Республики Кыргызстан в своём доме в СНТ «Белочка». При этом она заведомо знала, что иностранцы фактически там проживать не будут и никогда не жили.

В судебном заседании подсудимая полностью признала вину и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Противоправными действиями осуждённая лишила компетентные органы возможности контролировать соблюдение миграционного учёта и фактическое передвижение зарегистрированных лиц на территории России.