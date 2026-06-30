Осуждённым в Иркутской области помогают трудоустроиться по новому проекту

В Иркутской области продолжается реализация проекта «Открываем дверь в будущее», который помогает трудоустраиваться гражданам, осуждённым условно, а также освободившимся из мест лишения свободы. Ключевую роль в трудовой адаптации играет Кадровый центр «Работа России». С начала 2026 года специалисты провели серию мероприятий - от консультаций до практического содействия в поиске работы.

В Ангарском филиале сотрудники ежемесячно выезжают в уголовно-исполнительную инспекцию, помогают составлять резюме и регистрироваться на портале «Работа России». В учреждениях УИС проводят «Курсы подготовки к освобождению»: объясняют, как пользоваться цифровыми сервисами, какие профессии востребованы. За каждым обратившимся закрепляется персональный консультант.

Иркутский филиал участвует в «Школе подготовки к освобождению», консультирует по социальным контрактам и субсидиям, организует собеседования с работодателями. В Тайшетском филиале оформили информационный стенд с вакансиями и контактами. С начала года провели шесть встреч с участием 25 человек.

Братский филиал провёл более 10 мероприятий - лекции, тренинги, мастер-классы и онлайн-ярмарки вакансий. Специалисты разработали перечень из 77 мероприятий для индивидуальных программ ресоциализации. Также выезжали в отдалённые сёла - информацию получили 45 человек.

Черемховский филиал помогает с поиском работы, профориентацией, при необходимости направляет на обучение. За пять месяцев обратились 12 человек.

- Проект «Открываем дверь в будущее» - это не разовая акция, а системная работа. Мы создаём условия, при которых осуждённый может рассчитывать на помощь: от профориентации до конкретного предложения. Успех невозможен без участия работодателей. Бизнес Иркутской области готов открывать двери для тех, кто хочет честно трудиться, - отметила заместитель министра труда и занятости Иркутской области Елена Егорова.