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НовостиПроисшествия30 июня 2026 7:44

В Иркутске водитель «Тойоты» врезался в здание ТЦ

Авария произошла ночью на улице Рабочей, водитель не пострадал
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
В Иркутске водитель «Тойоты» врезался в здание ТЦ

В Иркутске водитель «Тойоты» врезался в здание ТЦ

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

30 июня, около четырёх часов ночи, на улице Рабочей в Иркутске произошло дорожно-транспортное происшествие.

- 21-летний водитель автомобиля «Тойота Краун», двигаясь по прилегающей к торговому центру территории, не справился с управлением и совершил наезд на здание. В результате аварии никто не пострадал, но транспортное средство получило серьёзные механические повреждения, - сообщает Госавтоинспекция Иркутска.

Молодой человек отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Также в отношении него составлен ряд административных материалов: за отсутствие полиса ОСАГО, управление незарегистрированным автомобилем и эксплуатацию транспортного средства при наличии неисправностей.

По факту ДТП проводится всесторонняя проверка.