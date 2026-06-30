В Иркутске водитель «Тойоты» врезался в здание ТЦ Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

30 июня, около четырёх часов ночи, на улице Рабочей в Иркутске произошло дорожно-транспортное происшествие.

- 21-летний водитель автомобиля «Тойота Краун», двигаясь по прилегающей к торговому центру территории, не справился с управлением и совершил наезд на здание. В результате аварии никто не пострадал, но транспортное средство получило серьёзные механические повреждения, - сообщает Госавтоинспекция Иркутска.

Молодой человек отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Также в отношении него составлен ряд административных материалов: за отсутствие полиса ОСАГО, управление незарегистрированным автомобилем и эксплуатацию транспортного средства при наличии неисправностей.

По факту ДТП проводится всесторонняя проверка.