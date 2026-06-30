В Иркутской области осудили похитителей оборудования для майнинга Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

Казачинско-Ленский районный суд вынес приговор в отношении четырёх мужчин в возрасте от 26 до 45 лет. Как сообщает прокуратура Иркутской области, они признаны виновными по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

- В ночь с 4 на 5 апреля 2025 года подсудимые через бетонное ограждение проникли на охраняемую территорию предприятия в посёлке Магистральный, взломали двери складского помещения и похитили 28 единиц технического оборудования для добычи криптовалюты. Общая стоимость похищенного превысила 5,3 млн рублей, - сообщает прокуратура Иркутской области.

Для сокрытия лиц от камер видеонаблюдения мужчины использовали маски. Похищенное они перевозили с места на место, а грузовой автомобиль видоизменили и оставили в безлюдном месте.

В Иркутской области осудили похитителей оборудования для майнинга

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили всех соучастников, похищенное изъято и возвращено законным владельцам. В судебном заседании подсудимые признали вину частично. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года 8 месяцев до 2 лет условно с испытательным сроком от 2 лет 8 месяцев до 3 лет.