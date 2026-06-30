ДТП в Усольском районе пострадали 6 человек, включая младенца

ДТП в Усольском районе пострадали 6 человек, включая грудного младенца Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

В Усольском районе правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, жертвами которой стали сразу шесть человек - среди них грудной ребёнок. Инцидент произошёл вечером 29 июня на трассе Большежилкино – Култук, неподалёку от второго километра дороги.

- 45-летняя женщина за рулём Тойоты Харриер ехала по направлению к селу Новожилкино, но не справилась с управлением и лоб в лоб столкнулась с Хондой Фит. От удара обе машины вылетели с дороги и оказались в кювете, - сообщает госавтоинспекция Иркутской области.

Травмы различной степени тяжести получили все участники происшествия. В больницу доставили 28-летнюю водителя Хонды фит, а также двух её пассажирок - 48-летнюю женщину и младенца. Ребенок находился в салоне без специального детского кресла-люльки. Водитель кроссовера и её 51-летняя спутница от госпитализации отказались, врачи отпустили их домой после осмотра. Однако 44-летнего мужчину, ехавшего в Тойоте, пришлось оставить в медучреждении.

ДТП в Усольском районе пострадали 6 человек, включая грудного младенца Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Медицинское освидетельствование показало, что предполагаемая виновница столкновения находилась за рулём в состоянии сильного алкогольного опьянения - концентрация спирта в её крови превысила допустимую норму более чем в четыре раза.