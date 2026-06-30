В Иркутской области раскрыли преступное сообщество из Усолья-Сибирского Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Иркутской области завершена масштабная оперативная разработка. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму совместно с коллегами из УЭБиПК регионального Главка и ОБОПиТЭ ГУФСИН России по Иркутской области пресекли деятельность организованного преступного сообщества, действовавшего на территории Усолья-Сибирского и других населённых пунктов Приангарья.

- В августе 2025 года был задержан предполагаемый лидер преступной среды Усолья-Сибирского, подозреваемый в занятии высшего положения в преступной иерархии. По данным оперативников, фигурант получил криминальный статус в 2019 году, координировал участников преступной среды, назначал «смотрящих» и контролировал «общак». В отношении него заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, - сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

Как сообщает ГУФСИН России по Иркутской области, установлена структура сообщества с чётким распределением ролей. За силовой блок отвечал 40-летний участник, за финансовый - 43-летний житель Усолья-Сибирского. Отдельное направление курировал 34-летний «смотрящий с воли» за исправительным учреждением.

В Иркутской области раскрыли структуру преступного сообщества из Усолья-Сибирского

По данным СУ СК России по Иркутской области, следственными органами заведено уголовное дело в отношении девяти человек по ч. 1, 2 и 4 ст. 210 УК РФ, а также ч. 2 ст. 282.2 УК РФ. С 2023 года участники сообщества совершили более 15 преступлений.

В 2024 году они похитили жителя Ангарска, требуя 200 тысяч рублей за ранее совершённое им ДТП. Также в 2021 году фигуранты похитили мужчину, требуя 45 тысяч рублей. Заведены уголовные дела по ст. 126, 163 и 158 УК РФ.

Один из руководителей сообщества проводил беседы среди лиц, разделяющих криминальные взгляды, и осуществлял сбор денежных средств. Всего к уголовной ответственности привлечены девять участников ОПС и ещё три человека по подозрению в похищении и вымогательстве.

Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе обысков изъяты пистолеты, автоматы и большое количество боеприпасов. Расследование продолжается, устанавливаются возможные соучастники.