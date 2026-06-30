Поселения Шелеховского района объединились в единый муниципальный округ. Фото:Мэр Шелеховского района Максим Модин

В Шелеховском районе завершился процесс объединения всех поселений в единый Шелеховский муниципальный округ. Как сообщил мэр района Максим Модин, внеочередное заседание районной Думы прошло при полном составе - 19 депутатов. За объединение проголосовали 16 человек, трое воздержались.

Главы поселений, присутствовавшие на заседании, единогласно высказались за это решение. Глава Шелехова Алексей Тенигин пояснил, что действующая система с раздельными бюджетами района и поселений не даёт возможности оперативно перераспределять средства на самые острые нужды. Объединение позволит устранить этот барьер.

Выборы Думы нового округа запланированы на 20 сентября. До этого момента все главы и сотрудники продолжают работать в привычном режиме. После выборов новая Дума утвердит структуру администрации и создаст территориальные отделы.

- Принятое решение обусловлено требованиями законодательства и реальным состоянием местных бюджетов. Впереди масштабная работа по выстраиванию новой системы управления, однако уже сегодня сделан важный шаг к более эффективному развитию всей территории Шелеховского района, - - сообщил Максим Модин.