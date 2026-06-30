В Октябрьском округе Иркутска за три года вдвое выросло число медалистов Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

Октябрьский округ Иркутска установил новый рекорд по числу выпускников-медалистов. В 2026 году 124 золотых медали получили школьники этого района. Для сравнения: в 2025-м их было 70, в 2024-м - 82. Такой рост в два раза за три года говорит о серьёзном прогрессе в качестве образования.

Лидером по числу медалистов стала гимназия № 25 - в этом году здесь 23 отличника. На втором месте Центр образования № 47 с 20 медалистами. Третью строчку занимает гимназия № 44, подготовившая 17 золотых выпускников. Также медалистов дали школы № 14, 76, 23, 21, 39, 26, 27, 22, 32 и 16.

Шесть образовательных учреждений округа могут похвастаться стобалльниками. В Центре образования № 47 двое ребят получили 100 баллов по русскому языку, один - по истории, трое - по литературе. Гимназия № 44 подготовила двух стобалльников по русскому и двух по химии. Школа № 14 также дала два максимальных результата по русскому, школа № 76 - по русскому и информатике. Выпускник школы № 21 сдал историю на 100 баллов, а гимназия № 25 - литературу. Всего в копилке округа 16 стобалльных результатов - это самый высокий показатель среди всех районов Иркутска.

- Результаты ЕГЭ в наших школах - это не просто цифры, а реальный показатель качества образования в Иркутске. Медали и высшие баллы получают ребята из разных районов города - значит, уровень знаний не зависит от номера школы или её статуса. Каждый такой успех - это ежедневный труд учеников, профессионализм педагогов и терпение родителей. Мы гордимся нашими выпускниками и благодарны всем, кто вложил в них силы и душу, - сказал мэр Иркутска Руслан Болотов.