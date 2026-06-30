С 1 июля возобновляется водное сообщение по маршруту «Осетрово – Визирный» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

С 1 июля возобновляется водное сообщение по маршруту «Осетрово – Визирный», который связывает Усть-Кутский и Киренский районы по реке Лене. Как сообщили в правительстве Иркутской области, этот социально значимый маршрут играет важную роль в обеспечении транспортной доступности для жителей отдалённых территорий. Его выполнение субсидируется из областного бюджета.

Перевозки будет осуществлять судоходная компания ООО «Витим-лес». В рамках региональной программы, направленной на обеспечение транспортной доступности отдалённых населённых пунктов, компании возместят недополученные доходы, что позволяет снизить стоимость билетов и сделать их доступными для большего числа пассажиров.

- Возобновление движения по субсидируемым маршрутам решает проблемы жителей, связанные с трудностями передвижения, а также даёт возможность для доставки товаров первой необходимости. Поддержка таких перевозок из областного бюджета подчёркивает важность сохранения связности региона для всех его жителей, независимо от места проживания, - сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.