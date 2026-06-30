Стрельба на ферме закончилась 9 годами колонии Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму осуждён житель Краснодарского края, устроивший стрельбу на ферме в пригороде Феодосии.

- Инцидент произошёл в августе 2025 года в селе Насыпное. Мужчина, движимый личной неприязнью, через лобовое стекло автомобиля произвёл не менее двух выстрелов из огнестрельного ружья, причинив потерпевшему огнестрельное дробовое непроникающее ранение мягких тканей, - сообщает прокуратура Республики Крым.

Как сообщает АиФ-Крым, в ходе разбирательства установлено, что оружие было переделано подсудимым - он укоротил ствол и хранил его на территории фермы. Остановить стрельбу удалось очевидцу, который смог выхватить ружьё из рук нападавшего.

Суд признал мужчину виновным в покушении на убийство и приговорил к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Также ему назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год и штраф в размере 140 тысяч рублей.