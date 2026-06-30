Глава СК потребовал доклад о мошенничестве при строительстве в Иркутской области

Глава СК затребовал доклад по факту мошенничества в Иркутской области при строительстве домов Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о нарушении жилищных прав граждан в Иркутской области. Как сообщает СУ СК России по региону, поводом стал сюжет на федеральном телеканале, в котором освещалась проблема недобросовестных застройщиков.

- В эфире привели пример невыполненных обязательств строительной фирмой в селе Раменки Московской области. Подрядчик получил деньги от банка, но дома не построил и средства не вернул. Пострадали несколько семей с малолетними детьми. По данному факту ГСУ СК России по Московской области завели уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество), - сообщили в СУ СК России.

Аналогичная ситуация произошла в Иркутской области - в результате мошеннических действий строительной организации без жилья остались семьи. В связи с этим региональное следственное управление СК России ходатайствует перед надзорным органом о передаче в своё производство материалов уголовного дела, которое в настоящее время расследуется органами внутренних дел.

Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области доложить о ходе расследования, а и.о. руководителя СУ СК России по Иркутской области Виктору Семёнову - о решении надзорного органа. Обоим поручено доложить о мерах, принятых для защиты прав граждан. Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.